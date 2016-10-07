Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün 15.58 - 16.48 saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile Aktarin, Al Bull ve Cakka'ya hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Harekatla DAEŞ'e ait tespit edilen 6 hedefe 8 adet bomba atılırken, 1 komuta yeri, 1 toplanma yeri, 1 cephanelik ve 3 barınak tam isabetle imha edildi.

Atılan bombalar arasında HGK-1 milli bombanın da bulunduğu ifade edildi.

Görevini başarıyla tamamlayan savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü kaydedildi.

Genelkurmay Başkanlığı, harekata ilişkin görüntüleri de basınla paylaştı. Görüntülerde, terör örgütüne ait hedeflerin vurulma anları yer alıyor.