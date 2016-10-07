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'e 'milli bomba' darbesi

Genelkurmay Başkanlığı, Harekatı kapsamında, Aktarin, Al Bull ve Cakka'da 1 komuta yeri, 1 toplanma yeri, 1 cephanelik ve 3 barınak olmak üzere tespit edilen 6 terör örgütü hedefinin Türk savaş uçaklarınca imha edildiğini bildirdi.

DAEŞe milli bomba darbesi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün 15.58 - 16.48 saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile Aktarin, Al Bull ve Cakka'ya hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Harekatla 'e ait tespit edilen 6 hedefe 8 adet bomba atılırken, 1 komuta yeri, 1 toplanma yeri, 1 cephanelik ve 3 barınak tam isabetle imha edildi.

Atılan bombalar arasında HGK-1 milli bombanın da bulunduğu ifade edildi.

Görevini başarıyla tamamlayan savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndüğü kaydedildi.

Genelkurmay Başkanlığı, harekata ilişkin görüntüleri de basınla paylaştı. Görüntülerde, terör örgütüne ait hedeflerin vurulma anları yer alıyor.
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  • 07 Ekim 2016, Cuma 19:17
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