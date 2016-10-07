  1. Milli ve yerli savaş uçağı geliyor
  2. Terör örgütünün kilit ismi yakalandı

'ndan 'in ziyareti ile ilgili açıklama

'ndan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir ’in Türkiye ziyaretiyle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığından Putinin ziyareti ile ilgili açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir 'in Türkiye'ye yapacağı ziyaretin, iki ülke ilişkilerinde başlatılan normalleşme sürecine ivme kazandırması ve iş birliğinin daha da geliştirilmesine katkı sağlamasının beklendiği bildirildi.

Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 23. Dünya Enerji Kongresi'ne katılmak üzere 10 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret etmesinin öngörüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, söz konusu ziyaret vesilesiyle iki devlet başkanı arasında ikili ve bölgesel konuları kapsayan bir görüşmenin de gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

İki liderin 9 Ağustos'ta Rusya'nın St. Petersburg ve G20 Zirvesi vesilesiyle 3 Eylül'de Çin'in Hangzhou kentindeki görüşmelerin devamı niteliği taşıyan ziyaretin Türkiye-Rusya ilişkilerinde başlatılan normalleşme sürecine ivme kazandırması ve iş birliğinin daha da geliştirilmesine katkı sağlamasının beklendiği bildirildi.
Etiketler: ,
  • 07 Ekim 2016, Cuma 14:25
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar