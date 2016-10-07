Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye yapacağı ziyaretin, iki ülke ilişkilerinde başlatılan normalleşme sürecine ivme kazandırması ve iş birliğinin daha da geliştirilmesine katkı sağlamasının beklendiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, 23. Dünya Enerji Kongresi'ne katılmak üzere 10 Ekim'de Türkiye'yi ziyaret etmesinin öngörüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, söz konusu ziyaret vesilesiyle iki devlet başkanı arasında ikili ve bölgesel konuları kapsayan bir görüşmenin de gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtildi.

İki liderin 9 Ağustos'ta Rusya'nın St. Petersburg ve G20 Zirvesi vesilesiyle 3 Eylül'de Çin'in Hangzhou kentindeki görüşmelerin devamı niteliği taşıyan ziyaretin Türkiye-Rusya ilişkilerinde başlatılan normalleşme sürecine ivme kazandırması ve iş birliğinin daha da geliştirilmesine katkı sağlamasının beklendiği bildirildi.