Çöpçatan çetesi

Bursa'dayürütülenFETÖ operasyonunda,örgütün 'İnsankaynakları' olarak bilinenUludağKariyer Derneği'nebaskın yapıldı. Derneğinkurucusu Necati Uysal'ın eşiEsra Uysal'ın, örgüt içerisindeoluşturdukları albümdekifotoğrafları gençleregöstererek evlenmelerinisağladığı ortaya çıktı.
EsraUysal'ın, fotoğrafını gösterdiğigençler ile WhatsApp üzerindeyaptığı yazışmalar ise dosyayakonuldu.
Uysal'ın yazdığı bazıgençlerin kendilerine önerilenkızları beğendikten sonra,"Abla bunlar için teşekkürederim. Varsa birkaç tanedaha gönder. Ben seçeceğim"dediği öne sürüldü.
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