  1. Hainin ilk FETÖsü
  2. Kod adı ülke

çetesi

Çöpçatan çetesi
Bursa'da yürütülen operasyonunda, örgütün 'İnsan kaynakları' olarak bilinen Derneği'ne baskın yapıldı. Derneğin kurucusu Necati Uysal'ın eşi Esra Uysal'ın, örgüt içerisinde oluşturdukları albümdeki fotoğrafları gençlere göstererek evlenmelerini sağladığı ortaya çıktı.



Esra Uysal'ın, fotoğrafını gösterdiği gençler ile WhatsApp üzerinde yaptığı yazışmalar ise dosyaya konuldu.



Uysal'ın yazdığı bazı gençlerin kendilerine önerilen kızları beğendikten sonra, "Abla bunlar için teşekkür ederim. Varsa birkaç tane daha gönder. Ben seçeceğim" dediği öne sürüldü.
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