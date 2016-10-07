Colorado imamı uyuyan hücreleri albümden tanıdı

FETÖ'nün olası bir yeni kalkışma girişimine katılmaları için gizlediği ve önceki gün gözaltına alınan 28'i albay 39 kişiden 20'si tutuklandı. FETÖ'nün TSK'daki gizli hücresiyle ilgili ilginç detaylarda ortaya çıktı.
ALBÜMDEN TEŞHİS ETTİ
Her şey, ABD'de Colorado eyaleti imamı olan F.T.'nin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda itirafçı olmasının ardından başladı. F.T. ifadesinde "Orduda kripto olarak saklanan FETÖ üyeleri var. Bir dönem Harp Akademisi öğrencilerinin imamlığını yaptım. Bu öğrencilere Gülen'in kitaplarını okuttum. Kripto öğrencilerin çoğunu tanırım. Daha sonra öğrencileri Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri imamlarına teslim ettim" dedi. F.T.'ye akademi yıllığındaki fotoğraflar gösterildi. Numaralandırılan ve isimleri gizlenen fotoğraflarla F.T.'nin ifadeleri örtüştü.
CAĞALOĞLU İMAMI...
İtirafçı F.T., albay rütbesindeki Adem O., Ahmet Y., Atalay U., Ayhan Y., Bora Ö., Fatih O.S., Fehmi T., Gürol İ., İlker D., İlyas D., Mehmet H., Mevlüt K., Mevlüt Y., Mithat D., Murat C.G., Murat K., Mustafa A., Sabit H.Ş., Şaban A., Şükrü B., Ünal A., Üret A.Ç. ve Yalçın Ç.'yi teşhis etti. Bu isimlerden bazılarının Bank Asya'da hesapları bulundu. Bazıları ise gizli yazışma programlarını kullanmıştı. F.T. ve başka bir gizli tanığın ifadesi doğrultusunda FETÖ'nün Cağaloğlu imamı olduğu iddia edilen "Selim" kod adlı Sezai S.'nin de aralarında bulunduğu 6 isim daha tespit edildi. Merkeze alınan vali yardımcısı Şaban Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 4 sivil şüphelinin tutuklanmasına karar verildi. 16 asker de "'Terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı. Şüphelilerden 19'u ise yurtdışı yasağı konularak serbest bırakıldı.
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