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'li belediyeden teröriste hizmeti

saflarında girdiği çatışmalarda öldürülen teröristin si için 'li belediye araç tahsis etti.

CHPli belediyeden teröriste cenaze hizmeti

Adana'nın Seyhan ilçesinde saflarında katıldığı çatışmalarda öldürülen Eylem Ataş isimli terörist için tören düzenlendi.

HDP'LİLER CENAZEDE, CHP'Lİ BELEDİYEDEN ARAÇ HİZMETİ
Adana Şakirpaşa Cemevi'nde düzenlenen törene, 'liler yoğun katılım gösterirken; için 'li Seyhan Belediyesi de araç tahsisi yaptı.

Cenazenin taşınması esnasında çeşitli sloganlar atıldı.
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  • 07 Ekim 2016, Cuma 20:46
YORUMLAR 12 yorum yapıldı

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ALİCAN ALİCAN

TÜRKİYEYE AKP VE MHP YETER TERÖRİST ÖRGÜTLERE HİZMET EDEN CHP VE HDP YE GEREK YOK

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.10.2016 23:37
uygar uygar

yazıklar olsun chp ye

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evet0
hayır0
cevapla 07.10.2016 23:35
OZAN OZAN

ATATÜRKÜN PARTİSİNİN İÇİNE ETTİ KK

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.10.2016 23:35
Turgay Turgay

hain chp

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.10.2016 23:34
zafer zafer

terör örgütü gibi çalışıyor C H P

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 07.10.2016 23:34
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