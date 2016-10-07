Adana'nın Seyhan ilçesinde YPG saflarında katıldığı çatışmalarda öldürülen Eylem Ataş isimli terörist için tören düzenlendi.
HDP'LİLER CENAZEDE, CHP'Lİ BELEDİYEDEN ARAÇ HİZMETİ
Adana Şakirpaşa Cemevi'nde düzenlenen törene, HDP'liler yoğun katılım gösterirken; cenaze için CHP'li Seyhan Belediyesi de araç tahsisi yaptı.
Cenazenin taşınması esnasında çeşitli sloganlar atıldı.
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TÜRKİYEYE AKP VE MHP YETER TERÖRİST ÖRGÜTLERE HİZMET EDEN CHP VE HDP YE GEREK YOK
yazıklar olsun chp ye
ATATÜRKÜN PARTİSİNİN İÇİNE ETTİ KK
hain chp
terör örgütü gibi çalışıyor C H P
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