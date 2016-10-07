Adana'nın Seyhan ilçesinde YPG saflarında katıldığı çatışmalarda öldürülen Eylem Ataş isimli terörist için tören düzenlendi.





HDP'LİLER CENAZEDE, CHP'Lİ BELEDİYEDEN ARAÇ HİZMETİ

Adana Şakirpaşa Cemevi'nde düzenlenen törene, HDP'liler yoğun katılım gösterirken; cenaze için CHP'li Seyhan Belediyesi de araç tahsisi yaptı.

Cenazenin taşınması esnasında çeşitli sloganlar atıldı.



