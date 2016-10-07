Ceviz ağacında 2 katlı ahşap ev

Genellikle Karadeniz'de rastlanan "ağaç evleri" kendine örnek alan Malatyalı Ahmet Seheryıldızı, çocukluk hayalini gerçekleştirdi. Ceviz ağacına 2 katlı ev inşa etti. Yerden 5 metre yükseklikteki evinde 2 yıldır yaşadığını söyleyen Seheryıldız, "Elektrik ve su olmayan bu evde yaz kış kalıyorum. Çocukluk hayalimi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.