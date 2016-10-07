Can kurtaran

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde, trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen NuranKaufmann'dan (50) alınanorganlar, 3 hastaya umutoldu. Kaufmann'ın karaciğeri Gaziantep'teki, böbrekler ise İzmir'deki hastalara nakledildi. Muğla Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doktor Rıza Murat Himoğlu, organ bağışı yapan aileye başsağlığı diledi. Türkiye'de birçok hastanın organ nakli beklediğini belirten Himoğlu, bağışların bu hastalara hayat vereceğini kaydetti.
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