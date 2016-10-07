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Can kurtaran

Can kurtaran
Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde, trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen Nuran Kaufmann'dan (50) alınan organlar, 3 hastaya umut oldu. Kaufmann'ın karaciğeri Gaziantep'teki, böbrekler ise İzmir'deki hastalara nakledildi. Muğla Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Doktor Rıza Murat Himoğlu, yapan aileye başsağlığı diledi. Türkiye'de birçok hastanın organ nakli beklediğini belirten Himoğlu, bağışların bu hastalara hayat vereceğini kaydetti.
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