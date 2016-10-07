  1. Kötü tablo!
  2. İyi bir kalp aranıyor

Berat’ın dramı

Berat’ın dramı
Gaziantep'te Hamide-Kemal Çoban çiftçinin 7 aylık bebekleri Berat, doğduğu günden beri verdiği yaşam mücadelesiyle yürek burkuyor. Yemek borusu olmayan, makatı kapalı olan, kalp ve böbrek yetmezliğinin yanı sıra tek yumurtalı olarak dünyaya gelen Berat'ın minik bedeni doğduğu gün ameliyat masası ile tanıştı. Dünyaya gözlerini açar açmaz ameliyatla tanışan Berat bebek, 7 ayda 6 farklı ameliyat geçirdi. Asgari ücretle çalışan işçi baba hayırseverlerden yardım bekliyor.
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