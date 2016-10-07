Başkan, hacı ziyaretlerine başladı

Darıca Belediye Başkanı ŞükrüKarabacak, yıllardır geleneksel hale getirdiği hacıziyaretlerini aksatmadı. Karabacak, Darıca'daki yaklaşık 55 hacıyı evlerinde tek tek ziyaret ederek bu yıl da bu güzel geleneği yaşattı. Çiçeği burnunda hacılara ibaretlerinin hayırlı olması dileğinde bulunan Karabacak, "Kutsaltopraklardan aldığınız feyzi vebereketi aileniz ve sevdiklerinizlebirlikte en iyi şekilde paylaşmanızumuduyla haccınızın hayırlara vesileolmasını temenni ederim" ifadelerini kullandı. Hacılar ise Başkan Karabacak ve beraberindekilere hurma ve zemzem suyu ikram ederek kutsal topraklarda olmanın mutluluğunu ve manevi hazzını anlattı. Bu özel anlar, kameralara yansıdı.
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