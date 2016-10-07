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Başkan, hacı ziyaretlerine başladı

Başkan, hacı ziyaretlerine başladı
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, yıllardır geleneksel hale getirdiği hacı ziyaretlerini aksatmadı. Karabacak, Darıca'daki yaklaşık 55 hacıyı evlerinde tek tek ziyaret ederek bu yıl da bu güzel geleneği yaşattı. Çiçeği burnunda hacılara ibaretlerinin hayırlı olması dileğinde bulunan Karabacak, "Kutsal topraklardan aldığınız feyzi ve bereketi aileniz ve sevdiklerinizle birlikte en iyi şekilde paylaşmanız umuduyla haccınızın hayırlara vesile olmasını temenni ederim" ifadelerini kullandı. Hacılar ise Başkan Karabacak ve beraberindekilere hurma ve zemzem suyu ikram ederek kutsal topraklarda olmanın mutluluğunu ve manevi hazzını anlattı. Bu özel anlar, kameralara yansıdı.
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