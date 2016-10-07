Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



İşte Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından konu başlıkları:



ERKEN SEÇİM İDDİALARI

AK Parti'de toplantı her zaman olur. AK Parti iktidar partisi, hareket çok. Ankara milletvekillerimizle sohbet ettik. Ankara'nın sorunlarını görüştük, Ankara'ya yönelik yapacağımız yeni hizmetleri konuştuk.

Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi'nin 'Türk askeri kendini piknikte sanmasın' sözleri hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Piknikte olduğunu kim söylüyor? Asker piknik yapar mı? Asker görev yapar, bizim askerimiz orada görev yapıyor. Dünyanın başının belası DEAŞ ile mücadele yapıyor. Bu mücadeleyi Suriye'de, Irak'ta yapan sadece biz değiliz. Bütün ülkeler yapıyor. BM yapıyor, koalisyon güçleri yapıyor. Amerika, Rusya, bütün 60 küsur ülkeden orada mücadele eden var. Irak ile ne fiziki ne gönül bağı olan, olmayan bir çok ülkenin orada uzmanı var, askeri var, bu mücadeleyi insanlık adına sürdürüyor. Dolayısıyla Bağdat'ın bu ve buna benzer açıklamalarını fevkalade tehlikeli ve kışkırtıcı buluyorum. Bugün gitmiş değil askerimiz oraya, uzun zamandır oradadır."



"MİLLETİN MAĞDURİYETİ Mİ, YOKSA DARBECİLERİN MAĞDURİYETİ Mİ ÖNEMLİ?"

Başbakan Yıldırım, FETÖ'den hakkında işlem yapılanların itirazlarıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İşlem yapılanların sayısından fazla başvuru var. 'Ne olur, ne olmaz, bana da işlem yapılır' diye tedbirli davranıp önceden başvuranlar da var. Ne yaptıklarını bilmiyorum ama doğru bir iş yapmadıklarından eminim. Maalesef FETÖ burada da bir yanıltma hareketine girmiş durumda. Ama millete sözümüz bu itirazları çok titiz, kılı kırk yararak değerlendireceğiz. 70 binin üzerinde itiraz var. Bunlar belirli bir zaman alacak. Mekanizması kuruldu, bakanlıklarda değerlendirme heyetleriyle bu kararları veren heyetler değiştirildi. Olur ya başka bir gözün bakmasında fayda var."

Yıldırım, "Şimdi ne yazık ki ana muhalefet partisi başkanı 15 Temmuz'u bıraktı, sanki 15 Temmuz olmamış, millet mağdur olmamış, şehitler olmamış, gazilerimiz yaralanmamış, bedel ödememiş, bir mağdur edebiyatıdır gidiyor. Bırak kardeşim Milletin mağduriyeti mi önemli, yoksa darbecilerin mağduriyeti mi önemli? Bir şeye karar vermeniz lazım. Hiç kimse çağın vebası bu terör örgütünün yaptıklarını sulandırmaya kalkmasın. Bunlar sadece Türkiye'nin değil dünyanın başına beladır. Bunlara öyle veya böyle destek anlamına gelecek her türlü faaliyet, her türlü açıklama bu millete zulümdür, bu millete yapılacak en büyük haksızlıktır." dedi.