Balyoz’da yeni talep

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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Balyoz davasında yapılan yeniden yargılama sonucu beraat eden generaller Çetin Doğan, İhsan Balabanlı, Behzat Balta, Mehmet Kaya Varol, Metin Yavuz Yalçın, Erdal Akyazan ve Emin Küçükkılıç'ın beraat kararına yapılan itirazla ilgili tebliğnamesini tamamladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, beraat kararının bozulmasını istedi. Söz konusu isimlerin avukatlığını yapan Hüseyin Ersöz, temyizde, 1. Ordu Komutanlığı'nda gerçekleşen seminerde yapılan birtakım konuşmaların ses kayıtlarının gerekçe gösterildiğini belirtti. Başsavcılığın tebliğnamesinin bağlayıcılığı bulunmuyor. 7 sanıkla ilgili son kararı Yargıtay 16. Ceza Dairesi verecek.
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