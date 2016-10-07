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AğlıyoRUS

Antalya’daki 2’nci Serbest Dalış Dünya Şampiyonası’nda birinci olan Rus sporcu hayli duygulandı. Gözyaşları içinde, Türkçe dostluk mesajı verdi...

AğlıyoRUS
Türkiye ile Rusya arasındaki buzlar eridi; iki ülke insanları rahat bir nefes aldı. Antalya'nın Kaş İlçesi'nde düzenlenen CMAS (Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu) 2'nci Serbest Dalış Dünya Şampiyonası ikinci gün yarışlarında Rus Natalıa Ovodova şampiyon oldu. Güzel sporcu, Rusya Milli Marşı okunurken gözyaşlarına hakim olamadı. Tören sonunda Türkçe yaptığı konuşmada, "Bu madalyayı 4 yaşındaki kızım için aldım" dedi.

'HER ZAMAN DOST OLACAĞIZ'
Törenini izleyenler, Rus sporcuyu uzun süre ayakta alkışladı. Türk Milli Takımı'na da övgüler yağdıran Ovodova, "Bir takım siyasi olaylar olmuş olabilir ama biz her zaman iki ülke insanları ile arkadaş ve dost olacağız" diye konuştu. Şampiyonun sözleri ve dostluk mesajları salondaki izleyicileri de duygulandırdı.
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