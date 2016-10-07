Türkiye ile Rusya arasındaki buzlar eridi; iki ülke insanları rahat bir nefes aldı. Antalya'nın Kaş İlçesi'nde düzenlenen CMAS (Dünya Sualtı AktiviteleriKonfederasyonu) 2'nci Serbest Dalış Dünya Şampiyonası ikinci gün yarışlarında Rus Natalıa Ovodova şampiyon oldu. Güzel sporcu, Rusya Milli Marşı okunurken gözyaşlarına hakim olamadı. Tören sonunda Türkçe yaptığı konuşmada, "Bu madalyayı4 yaşındaki kızım için aldım" dedi.
'HER ZAMAN DOST OLACAĞIZ'
Törenini izleyenler, Rus sporcuyu uzun süre ayakta alkışladı. Türk Milli Takımı'na da övgüler yağdıran Ovodova, "Bir takımsiyasi olaylar olmuş olabilir ama biz herzaman iki ülke insanları ile arkadaş vedost olacağız" diye konuştu. Şampiyonun sözleri ve dostluk mesajları salondaki izleyicileri de duygulandırdı.
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