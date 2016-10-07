  1. Ölümcül oyun
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Acı kader!

Veteriner , otomobiliyle dereye uçtu. Hayatını kaybeden adamın, eşinin de 2 yıl önce benzer bir kazada öldüğü ortaya çıktı. Genç çift, aynı kaderi paylaşmış oldu

Acı kader!
Kastamonu'da önceki gün Mehmet Çetin'in kullandığı otomobil, yağmur nedeniyle yoldan çıktı. Araç dere yatağına uçtu. Talihsiz adam, hurdaya dönen otomobilde feci şekilde hayatını kaybetti. Çetin'in cesedi, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan veterinerlik yapan 'in eşi İngilizce öğretmeni Sevilay Altıok Çetin'nin de evlendikten yaklaşık 1 ay sonra 22 Temmuz 2014'te benzer bir kazada hayatını kaybettiği belirtildi. Sevilay Altıok Çetin'in otomobiliyle karşı şeride geçip şarampole yuvarlandığı öğrenildi.
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