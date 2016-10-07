Acı kader!

Kastamonu'da önceki gün Mehmet Çetin'in kullandığı otomobil, yağmur nedeniyle yoldan çıktı. Araçdere yatağına uçtu. Talihsiz adam,hurdaya dönen otomobilde feci şekildehayatını kaybetti. Çetin'in cesedi, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Öte yandan veterinerlik yapan Mehmet Çetin'in eşi İngilizce öğretmeni Sevilay Altıok Çetin'nin de evlendikten yaklaşık 1 ay sonra 22 Temmuz 2014'te benzer bir kazada hayatını kaybettiği belirtildi. Sevilay AltıokÇetin'in otomobiliyle karşı şeride geçipşarampole yuvarlandığı öğrenildi.
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