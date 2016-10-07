8 şahin avcısına 43 bin TL ceza

Kayseri'de yasa dışı şahin avcılığı yapan 8 kişiye toplam 43 bin 150 lirapara cezası verildi. Orman ve Şu İşleri Şube Müdürlüğü'ne gelen ihbarları değerlendiren ekipler, jandarma ile birlikte 4 ayrı operasyon düzenledi. Sultan Sazlığı Milli Parkı ve Melikgazi İlçesi'ndeki operasyonda 8 kişi suçüstüyakalandı. Operasyonlarda 14 şahin tuzağı,7 şahin başlığı, 5 sarma bezi, 2 şahinkayışı, 9 canlı güvercin, 1 yarı otomatiktüfek, 3 kafes, 1 çekiç, 1 canlı saka kuşuve 1 canlı kanarya ele geçirildi. Av esnasında kullanılan iki araca da el konuldu ve araçların mülkiyeti kamuya aktarıldı.
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