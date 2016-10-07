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6-8 Ekim leri dualarla anıldı

Merkez Yürütme Kurulu'nun çağrısı üzerine, 6-7 Ekim 2014'te Ayn el Arap (Kobani) bahanesiyle 'da düzenlenen izinsiz gösterilerde katledilen ve arkadaşları düzenlenen etkinlikle anıldı

6-8 Ekim Şehitleri dualarla anıldı

Kobani bahanesiyle 6-7 Ekim 2014'te gerçekleştirilen şiddet olaylarında, kurban eti dağıtırken terör örgütü yandaşlarınca vahşice katledilen ve arkadaşları için ''6-8 Ekim lerini '' etkinliği düzenlendi.

Şehitler Kervanı Platformunca, bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikte, Halkların Demokratik Partisi () Merkez Yürütme Kurulu'nun çağrısı üzerine, 6-7 Ekim 2014'te Ayn el Arap (Kobani) bahanesiyle 'da düzenlenen izinsiz gösterilerde katledilen Yasin Börü, Hasan Gökgöz, Hüseyin Dakak, Riyad Güneş, Turan Yavaş anıldı.

Etkinliğe, Genel Başkan Yardımcısı , eski Diyarbakır Milletvekili , Tüm İlahiyat Fakülteleri ve Yüksek İslam Enstitüleri Mezunları Derneği Genel Başkanı ve konuşmacı olarak katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte konuşan Platform Başkanı , Yasin Börü ve arkadaşlarının 2014 yılında mazlum halka yardım ederken katledildiklerini anımsattı.

''Bu güzel gençler hocalarından İslamın edep ve terbiyesini almış, 'insanların hayırlısı insanlara hayır ile fayda verendir' hadisini hayatlarına pratikleriyle aksettirmiş nadide gençlerdiler.'' ifadelerini kullanan Çelik, şöyle konuştu:

''Bu gençleri katleden ve vahşilerini sokaklara döken ve kanla beslenen HDP/PKK'lı yöneticiler bir kez daha soruyoruz, halkına hizmeti ve hayrı şiar edinmiş bu güzel gençleri hangi suçtan dolayı katlettiniz ve onları katletmekle Kürtlere ne gibi fayda getirdiniz?''
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  • 07 Ekim 2016, Cuma 22:58
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