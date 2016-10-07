6-7 Ekim olaylarının yeni görüntüleri

HDP Merkez Yürütme Kurulunun çağrısı üzerine, 6-7 Ekim 2014'te Ayn el Arap (Kobani) bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin Diyarbakır, Batman ve Siirt'te yeni görüntü ve fotoğraflar bulundu.

AA muhabirlerinin ulaştığı görüntülerde, terör örgütü PKK/PYD yandaşlarının Ayn el Arap'ı bahane ederek 3 ilde gerçekleştirdiği şiddet olaylarının yanı sıra yakılıp yıkılan kamu binaları, bankalar ve iş yerleri yer alıyor.



Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde toplanan terör örgütü yandaşları, yol ortasında lastik yakıyor ve olaya müdahale için gelen zırhlı araç ve polislere taş, sopa ve molotofkokteyliyle saldırıyor.



SİLVAN BELEDİYESİNİN KEPÇESİYLE BANKAYI YIKIYORLAR

Kamera kayıtlarında, örgüt sempatizanlarının Silvan Belediyesine ait kepçeyi kullanarak bir bankayı yıkmaya çalışması ve durdurdukları bir tırı ateşe vererek sürücüye linç girişiminde bulunması görülüyor.

Batman'da da terör örgütü mensuplarının gerçekleştirdiği gösterilerde ortaya çıkan yeni görüntüler, olayların boyutlarını bir kez daha ortaya koyuyor.

Kentin ana arterlerini, barikatlar kurarak ulaşıma kapatan terör örgütü PKK yandaşları, Reno Kavşağı'nda zırhlı polis araçlarına taşla saldırıp PTT'ye ait kargo aracını yol ortasında devirerek ateşe veriyor.

SİLAHLARLA SAĞA SOLA ATEŞ EDİYORLAR

Aynı gün içinde devam eden izinsiz gösterilerde, kameraların görüş açısına yansıyan başka bir görüntüde, maskeli göstericilerin ellerindeki silahlarla sağa sola ateş açtıkları tespit ediliyor.

Valiliğe doğru ilerleyen terör örgütü yandaşları, yol ortasına çöp konteynerlerini taşıyarak araçların geçişini engelliyor, güvenlik kamerasının bulunduğu direği araç lastiği yakarak ateşe veriyor.

ÇAY TEPSİSİNDE TAŞ

Görüntülerde, çağrı üzerine dönemin DBP Batman İl Başkanı Serdar Atalay'ın, Atatürk Parkı önünde toplanan terör örgütü yandaşlarına yönelik açıklama yaptığı, açıklamanın ardından göstericilerin Turgut Özal Bulvarı'ndaki onlarca iş yerini talan ettiği, yol ortasındaki araçları ateşe verdiği, bazı bankaları yağmaladığı ve HÜDA PAR il binasına saldırdığı görülüyor.

Kayıtlarda, HÜDA PAR il binasının saldırıya uğradığı sırada bazı kadınların binayı taşlayan terör örgütü yandaşlarına çay tepsisiyle taş taşıması dikkati çekiyor.

Ayrıca bir bankaya giren terör örgütü yandaşlarının içeriden çıkardıkları paraları göstericilerin üzerine saçtığı anlar da görüntüler arasında yer alıyor.

SİİRT'TE KUR'AN-I KERİM​ YAKTILAR

Siirt'in Kurtalan ilçesinde de 3 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin yaralandığı ve 25 evin yakıldığı şiddet olaylarında o güne ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

Göstericiler tarafından ateşe verilen evlerde, yakılan Kur'an-ı Kerim'ler de bulunuyor.



