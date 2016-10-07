3 bin hakim ve savcının ataması Aralık'ta

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gölcük Adalet Sarayı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye mahkemelerinde görev yapan 13 bin 678 hakim ve savcı olduğunu söyledi.

"FETÖ üyesi oldukları ya da bu terör örgütüyle iltisaklı, irtibatlı oldukları değerlendirildikleri için meslekte kalmaları uygun görülmeyenlerden boşalan yerlere bu adaylar mesleğe kabul edilmek suretiyle atanıyorlar." diyen Bozdağ, şöyle konuştu:

"Yargı hizmetlerinde bir aksama olmaması için gerekli tedbirler alındı. Geçiş döneminde vatandaşımız hissetmez ama hakim ve savcılarımız bir yük fazlalılığı olacaktır ama onlar da bu yükü şeref ve onurla taşıyacaklardır. Bugüne kadar olduğu gibi fedakarca çalışacaklardır ama kısa süre sonra 4 bin 994 kişinin mesleğe başlamasıyla buradaki sıkıntı tamamen kalkacaktır. Meslekten istifa yoluyla ayrılanları mesleğe kabul yolunu da açtık. Ayrıca Aralık 2016'da 3 bin yeni savcı ve hakim alımı yapacağız. Onun için de hakim ve savcılık sınavlarına gireceklere buradan ilan ediyorum. Şimdiden hazırlansın, 3 bin kişi alacağız."

Bekir Bozdağ, hakim ve savcıların her türlü korku ve tehditten uzak şekilde anayasa ve yasaların kendilerine verdikleri görevi yapmaları gerektiğini belirtti.

HSYK'nın hem yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığını hem de hakimlik ve savcılık teminatının en önemli sigortası olduğunu vurgulayan Bozdağ, görevlerini de bu bağımsızlık ve tarafsızlık içinde yaptıklarını dile getirdi.