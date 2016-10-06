Züğürt milyoner

İngiliz Charles Ingram, 2001’de katıldığı “Kim Milyoner Olmak İster” yarışmasında 1 milyon sterlin kazandı. Ancak eşinin öksürüklerine göre cevapları bildiği ortaya çıkınca tutuklandı. Tahliye olduktan sonra da takı satmaya başladı...
İngiltere'de2001 yılında "Kim MilyonerOlmak İster" isimliyarışma programına katılanBinbaşı Charles Ingram,en büyük ikramiyeolan 1 milyon sterlini kazanmıştı.Büyük ödülücebe indiren Ingram,ülke gündeminin ilksırasına yerleşmişti.Ancak birkaç gün sonrayarışma programındaeşinin öksürüğünegöre tüm şıkları bildiğive bu sayede parayıkazandığı ortaya çıktı.Yaşanan sahtekarlığınardından Charles Ingram,ordudan atıldı. Birsüre sonra da CharlesIngram ve eşi hapiscezası aldı. Cezasınıçektikten sonra tahliyeolan Ingram birçok işebaşvuru yaptı. Ancakhiçbir yerde kendisine işveren olmadı.Charles'ın Londra'dakibir sokakpazarın da takı sattığıortaya çıktı. Yaptığısahtekarlığın üzerindenyıllar geçse de halatanınan Charles Ingram,günde 80 sterlin kazandığınısöyledi.'mutluYUM...'O günlerde hata yaptığını,yarışmada ayağınagelen fırsatı teptiği içinçok üzgün olduğunubelirten Charles Ingram,şunları söyledi: "İnsan,yaptıkları hatalarla tecrübekazanır. Herkes 50yaşındaki tecrübesini 18yaşında yaşamak ister.Şimdi doğru işler yapıyorum.Evde yaptığımtakı ve süs eşyalarınıbu pazar da satıyorum.Başka yapabileceğimbir iş yok. Böyle demutluyum."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.