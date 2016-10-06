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Züğürt milyoner

İngiliz Charles Ingram, 2001’de katıldığı “” yarışmasında 1 milyon sterlin kazandı. Ancak eşinin öksürüklerine göre cevapları bildiği ortaya çıkınca tutuklandı. Tahliye olduktan sonra da takı satmaya başladı...

Züğürt milyoner
İngiltere'de 2001 yılında "Kim Milyoner Olmak İster" isimli yarışma programına katılan Binbaşı Charles Ingram, en büyük ikramiye olan 1 milyon sterlini kazanmıştı. Büyük ödülü cebe indiren Ingram, ülke gündeminin ilk sırasına yerleşmişti. Ancak birkaç gün sonra yarışma programında eşinin öksürüğüne göre tüm şıkları bildiği ve bu sayede parayı kazandığı ortaya çıktı. Yaşanan sahtekarlığın ardından Charles Ingram, ordudan atıldı. Bir süre sonra da Charles Ingram ve eşi hapis cezası aldı. Cezasını çektikten sonra tahliye olan Ingram birçok işe başvuru yaptı. Ancak hiçbir yerde kendisine iş veren olmadı. Charles'ın Londra'daki bir sokak pazarın da takı sattığı ortaya çıktı. Yaptığı sahtekarlığın üzerinden yıllar geçse de hala tanınan Charles Ingram, günde 80 sterlin kazandığını söyledi. 'mutluYUM...' O günlerde hata yaptığını, yarışmada ayağına gelen fırsatı teptiği için çok üzgün olduğunu belirten Charles Ingram, şunları söyledi: "İnsan, yaptıkları hatalarla tecrübe kazanır. Herkes 50 yaşındaki tecrübesini 18 yaşında yaşamak ister. Şimdi doğru işler yapıyorum. Evde yaptığım takı ve süs eşyalarını bu pazar da satıyorum. Başka yapabileceğim bir iş yok. Böyle de mutluyum."
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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