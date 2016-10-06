Yenibosna bombacısı yakalandı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenibosna 75. Yıl Polis Merkezi ve Askerlik Şubesi yakınında meydana gelen ve 10 kişinin yaralandığı patlamanın faili olduğu tespit edilen PKK'lı teröristin, terör örgütünün Suriye veya Irak'taki kamplarına gitmek üzere sivil bir araçla kentten ayrıldığını belirledi.

Buna ilişkin, 81 ilin emniyet müdürlüklerine ve MİT'e bilgi verildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta, terör saldırısının faili olduğu iddiasıyla aranan kişi, sahte kimlikle yakalandı. Şahsın beraberindeki 2 kişi de gözaltına alındı.

Şahısların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.