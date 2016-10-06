  1. PKK'lı hainleri inlerinde vurduk
  2. Doğru olan kazanır...

bombacısı yakalandı

İstanbul 'daki terör saldırısını düzenlediği iddiasıyla aranan PKK'lı teröristin sahte kimlikle kaçmaya çalışırken Aksaray ilinde yakalandığı bildirildi.

Yenibosna bombacısı yakalandı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 75. Yıl Polis Merkezi ve Askerlik Şubesi yakınında meydana gelen ve 10 kişinin yaralandığı patlamanın faili olduğu tespit edilen PKK'lı teröristin, terör örgütünün Suriye veya Irak'taki kamplarına gitmek üzere sivil bir araçla kentten ayrıldığını belirledi.

Buna ilişkin, 81 ilin emniyet müdürlüklerine ve MİT'e bilgi verildi.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta, terör saldırısının faili olduğu iddiasıyla aranan kişi, sahte kimlikle yakalandı. Şahsın beraberindeki 2 kişi de gözaltına alındı.

Şahısların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a gönderileceği öğrenildi.
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe 00:19
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