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Yeni bir hayat

Tahal Douksi, diploması kabul edilmediği için Türkiye’de iş bulamadı. Fransa’ya gitmek zorunda kaldı. Ailesiyle birlikte yeni bir hayata adım attı...

Yeni bir hayat
Çocuk Onkolojisi uzmanı Tahal Douksi (42), Suriye'de yaşanan Esad zulmünden kaçtı. Eşi ve çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye sığındı. Bir yıl boyunca Türkiye'de uzmanlığıyla ilgili iş aradı. Birçok hastaneye özgeçmişini gönderdi. Ancak diplomasının kabul edilmemesi nedeniyle eli boş kaldı. Çocuklarına bakabilmek için başka işlerde çalıştı. Tam bu sırada Fransa'da uzmanlığını aldığı ve 5 yıl birlikte çalıştığı hocasıyla iletişime geçti. Hocasının yoğun çalışmaları sonucu bu ülkeden çalışma vizesi alabildi. Geçtiğimiz ağustos ayında Fransa'ya gitti. Ailesiyle birlikte yeni bir hayata başladı. Kendisi bir hastanede çalışırken çocuklarını da okula başladı.

EZAN SESİNİ ÖZLEDİM
Douksi yaşadıklarını şöyle anlattı: "Türkiye'de devlet hastanelerinde çalışma imkânım olsaydı, kesinlikle değerlendirirdim. Çünkü Türkiye'yi çok sevdim. Müslüman bir ülkede yaşamanın değerini çok iyi biliyorum. Ezan sesini duymak benim için çok kıymetli."
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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