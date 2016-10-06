Gürpınar ilçesi Yalınca Mahallesi yakınlarında askeri personel tarafından yoldaki menfezlerin kontrol edildiği sırada PKK'lı teröristler tarafından daha önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Meydana gelen patlamada 1 uzman çavuş şehit olurken, bölgede çatışmaların devam ettiği belirtildi. Van 'ın İpekyolu ilçesinde saldırı hazırlığı yapan 2 terörist, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Hacıbekir Mahallesi'nde bir adreste saldırı hazırlığı yapan PKK'lı teröristlerin bulunduğu bilgisi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Hareket Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

Güvenlik güçlerinin "teslim ol" çağrısına el bombalarıyla karşılık veren 2 terörist, çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.



Teröristlerin, PKK'nın dağ kadrosundan olduğu, Van'da polislere yönelik saldırı hazırlığı yaptığı bildirildi.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, Hacıbekir Mahallesi Güllük Sokak'ta bir arsada 5 Ekim'de saat 23.00 sıralarında bölücü terör örgütünün kırsal kadro mensubu 2 şahsın bulunduğu bilgisinin alınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldığı belirtildi.

Operasyon kapsamında 6 Ekim saat 01.00 sıralarında örgüt mensuplarına müdahale edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaçmaya çalışırken güvenlik güçlerimize el bombasıyla saldırıda bulunan iki örgüt mensubu ölü ele geçirilmiştir. Olayın meydana geldiği adreslerde yapılan arama ve incelemeler sonucunda el bombası, parçalanmış telsiz, müzik çalar, 4 adet farklı kapasitede USB bellek ve SD kart, patlamış el bombasına ait şarapnel parçası, bistüri, bir miktar para ve not kağıdı elde edilmiştir. Ayrıca, ölü ele geçirilen bölücü terör örgütü mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı belirlenen bir şahıs gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili tahkikat devam etmektedir."