Suriye'nin Türkiye sınırındaki Atme çadır kentinde, Özgür Suriye Ordusu'nun nöbet değişimi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 20'den fazla kişi hayatını kaybetti.

ÖSO'NUN NÖBET DEĞİŞİMİ SIRASINDA MEYDANA GELDİ

Türkiye sınırına yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta olan ve Hatay ilinin Reyhanlı ilçesinin karşısına denk düşen Atme çadır kentinde, sivillerin güvenliğini sağlayan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin nöbet değişimi sırasında, bombalı saldırı meydana geldi.



AA muhabirinin çadır kentten telefonla bilgi aldığı görgü tanıkları, saldırıyı yerleşke içerisinde ÖSO'nun nöbet noktasına sokulan bir intihar eylemcisinin üzerindeki bombaları patlatarak gerçekleştirdiğini anlattı.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Görgü tanıkları, ilk belirlemelere göre 20'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca yaralı bulunduğunu ve ölü sayının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi. Hayatını kaybedenlerin ve yaralananların büyük bölümünün ÖSO mensupları olduğu öğrenildi.

SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENDİ

Saldırıyı, sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yapan terör örgütü DAEŞ üstlendi.