Tur atıp getirdi

Bilecik'te bankaya giden bir vatandaş aracını yol kenarına park etti. Anahtarı da aracın üzerinde unuttu. Bu sırada SuriyeliAmir H., anahtarları görünce otomobilebindi. Kontağı çalıştırıp gaza basarakgözden kayboldu. Bankadan çıkan araç sahibi ise otomobilini park ettiği yerde göremedi. Bir süre sonra arabayı getiren Amir H., "Anahtarı üzerinde görünce turatmak istedim. Gezince geri getirdim" dedi. Daha sonra Amir H., gözaltına alındı.
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