Tur atıp getirdi

Bilecik'te bankaya giden bir vatandaş aracını yol kenarına park etti. Anahtarı da aracın üzerinde unuttu. Bu sırada Suriyeli Amir H., anahtarları görünce otomobile bindi. Kontağı çalıştırıp gaza basarak gözden kayboldu. Bankadan çıkan araç sahibi ise otomobilini park ettiği yerde göremedi. Bir süre sonra arabayı getiren Amir H., "Anahtarı üzerinde görünce tur atmak istedim. Gezince geri getirdim" dedi. Daha sonra Amir H., gözaltına alındı.