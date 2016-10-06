Trump tavır!

Gazeteci Yusuf Serçe, teröristbaşı Gülen’e sahip çıkan ABD’ye kızdı. Başkan adayı Donald Trump’ın mitingine katıldı. Burada ‘Terörist Gülen sınır dışı edilsin’ pankartı açtı. FETÖ’ye arka çıkanların tadı kaçtı. O Türk, yaka paça salondan dışarı atıldı!
Pensilvanya'daki malikanesinde yaşayan FETÖelebaşı Fetullah Gülen, Türkiye'de darbe yapmayakalktı. Ancak Türk milleti, darbecileri bozguna uğrattı.ABD ise teröristbaşının Türkiye'ye iadesi konusunda "Delilleraraştırılıyor" bahanesine sarıldı. Gülen'i iade etmemek içindirenen ABD, yeni başkanını seçmek için gün saymaya başladı.Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, geçen Pazartesigünü Kolorado eyaletinin Loveland şehrinde miting yaptı.Mitingi izleyenler arasında Milat Gazetesi yazarı Yusuf Serçede vardı. Türk gazeteci, Trump'ın konuşmalarını gölgedebırakarak, ABD'ye FETÖ tokadı attı. Serçe, FETÖ'nün iadesinigündeme getirmek için Trump'ın mitingine katıldı. Ancaksalona pankart ve döviz getirilmesi yasaktı.
'FETULLAHÇILAR'IN BASKISI VAR'
Bunun üzerine lavaboya giden Serçe, burada bulduğu kağıt havluya "Terörist Gülen Sınır Dışı Edilsin" diye yazdı. Ardından Trump'ın konuşma yaptığı sırada bu pankartı havaya kaldırdı. Ancak bu protesto Gülen'e kol kanat geren ABD'nin tadını kaçırdı. FETÖ karşıtı eylemi hazmedemeyenlerhemen kolları sıvadı! Salonda bulunan görevliler, Serçe'yiyaka paça salondan dışarı attı. Türk gazeteci, FETÖ'nün iadesi için pankart açtığını, Trump'la derdinin olmadığını anlattı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından Trump'ınkorumaları özür dilemek zorunda kaldı. Konuyla ilgili konuşan Yusuf Serçe, amacının FETÖ tehlikesi konusunda Cumhuriyetçi başkan adayına mesaj vermek olduğunu vurguladı. 8 yıldır ikamet ettiği Kolorado eyaletindeFETÖ mensuplarının baskısına maruz kaldığını vetaşınmayı düşündüğünü söyleyen Yusuf Serçe, "Acayipbir Fetullahçı baskısı var" ifadelerini kullandı.
Türk gazeteçi Yusuf Serçe, başkan adaylarından Trump'ın mitinginde FETÖ karşıtı pankart açtığı için güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı.
Müslüman karşıtı söylemleriyle bilinen Trump, daha önce de Yusuf Serçe ile karşılaşmıştı. Mitingi sırasında "Türkiye" diye bağıran Serçe'ye "Dost musun, düşman mısın" diye sormuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.