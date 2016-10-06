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tavır!

Gazeteci , teröristbaşı Gülen’e sahip çıkan ’ye kızdı. Başkan adayı Donald ’ın mitingine katıldı. Burada ‘Terörist Gülen sınır dışı edilsin’ pankartı açtı. ’ye arka çıkanların tadı kaçtı. O Türk, yaka paça salondan dışarı atıldı!

Trump tavır!
Pensilvanya'daki malikanesinde yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Türkiye'de yapmaya kalktı. Ancak Türk milleti, darbecileri bozguna uğrattı. ise teröristbaşının Türkiye'ye iadesi konusunda "Deliller araştırılıyor" bahanesine sarıldı. Gülen'i iade etmemek için direnen ABD, yeni başkanını seçmek için gün saymaya başladı. Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, geçen Pazartesi günü Kolorado eyaletinin Loveland şehrinde miting yaptı. Mitingi izleyenler arasında Milat Gazetesi yazarı Yusuf Serçe de vardı. Türk gazeteci, 'ın konuşmalarını gölgede bırakarak, ABD'ye tokadı attı. Serçe, FETÖ'nün iadesini gündeme getirmek için Trump'ın mitingine katıldı. Ancak salona pankart ve döviz getirilmesi yasaktı.

'FETULLAHÇILAR'IN BASKISI VAR'
Bunun üzerine lavaboya giden Serçe, burada bulduğu kağıt havluya "Terörist Gülen Sınır Dışı Edilsin" diye yazdı. Ardından Trump'ın konuşma yaptığı sırada bu pankartı havaya kaldırdı. Ancak bu protesto Gülen'e kol kanat geren ABD'nin tadını kaçırdı. FETÖ karşıtı eylemi hazmedemeyenler hemen kolları sıvadı! Salonda bulunan görevliler, Serçe'yi yaka paça salondan dışarı attı. Türk gazeteci, FETÖ'nün iadesi için pankart açtığını, Trump'la derdinin olmadığını anlattı. Skandalın ortaya çıkmasının ardından Trump'ın korumaları özür dilemek zorunda kaldı. Konuyla ilgili konuşan , amacının FETÖ tehlikesi konusunda Cumhuriyetçi başkan adayına mesaj vermek olduğunu vurguladı. 8 yıldır ikamet ettiği Kolorado eyaletinde FETÖ mensuplarının baskısına maruz kaldığını ve taşınmayı düşündüğünü söyleyen Yusuf Serçe, "Acayip bir Fetullahçı baskısı var" ifadelerini kullandı.



Türk gazeteçi Yusuf Serçe, başkan adaylarından Trump'ın mitinginde FETÖ karşıtı pankart açtığı için güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı.

Müslüman karşıtı söylemleriyle bilinen Trump, daha önce de Yusuf Serçe ile karşılaşmıştı. Mitingi sırasında "Türkiye" diye bağıran Serçe'ye "Dost musun, düşman mısın" diye sormuştu.
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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