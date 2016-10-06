Terör sevici gazetelere resmi ilan verilmeyecek

Devlet, terör propagandası yapan ve PKK'nın yayın organı olarak çalışan gazete ve dergileri tespit ederek, ilan ve reklam verilmesinin önüne geçecek kararı resmileştirdi.

TERÖR DESTEKÇİLERİNE İLAN VE REKLAM YOK

Basın İlan Kurumunun "Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği"ndeki düzenlemeye göre, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü için tehdit oluşturan süreli yayınlar, resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı açısından değerlendirilmesi, resmi ilan ve reklam yayınlayan süreli yayınların içerikleri ile imtiyaz sahibi gerçek veya tüzel kişi temsilcileri, ortakların çoğunluğu ya da varsa tüzel kişi temsilcisi hakkında "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar" ve/veya "Terörle Mücadele Kununu" kapsamında dava açılması halinde dava sonuçlanıncaya kadar bu hakkın durdurulması kararlaştırıldı.