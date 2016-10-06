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Tarihi başarı

Tarihi başarı
Dünya Tekvando Federasyonu tarafından Peru'nun başkenti Lima'da gerçekleştirilen 10. Dünya Poomse Şampiyonası'nda 5 altın, 4 gümüş ve 7 bronz madalya kazanarak ikinci olan milliler yurda döndü. Kübra Dağlı, şampiyonluğunu 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri'ne armağan etti.
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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