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Sosyal

Sosyal papağan
Manisalı Kenan Metin'in (37) hobi olarak başladığı merakı kuş eğitmenliğine uzandı. 8 ay önce papağan sahibi olan Metin, kuşuna 'Vito Corleone' adını verdi. Vito dışında evinde 14 köpek beslediğini söyleyen Metin sözlerine şöyle devam etti: "Papağanıma mafya babası Vito Corleone'nın adını koydum. Vito'nun sosyalleşmesi adına yanından hiç ayırmıyorum. Hem papağan sosyalleşiyor hem de ben de günlük stresimi atıyorum. Papağanı omzumda gören insanlar çok şaşırıyıor"
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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