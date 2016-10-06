Sosyal papağan

Manisalı Kenan Metin'in (37) hobi olarak başladığı papağan merakı kuş eğitmenliğine uzandı. 8ay önce papağansahibi olan Metin, kuşuna 'Vito Corleone'adını verdi. Vito dışında evinde 14 köpek beslediğini söyleyen Metin sözlerine şöyle devam etti: "Papağanıma mafya babası Vito Corleone'nın adını koydum. Vito'nun sosyalleşmesi adına yanından hiç ayırmıyorum. Hem papağansosyalleşiyor hem de bende günlük stresimi atıyorum.Papağanı omzumdagören insanlarçok şaşırıyıor"
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