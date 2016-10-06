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’te 45 açığa alındı

Emniyet Müdürlüğünde görevli 45 in /PDY soruşturması kapsamında açığa alındığı bildirildi.

Siverek’te 45 polis açığa alındı
Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatı içerisindeki /PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen Emniyet Müdürlüğünde görevli 45 personel görevinden uzaklaştırıldı.

lerin FETÖ ile bağlantılı olup olmadığının yapılacak araştırmanın ardından belirleneceği öğrenildi. Suç unsuru tespit edilmesi durumunda ise açığa alınanların meslekten ihraçlarının isteneceği bildirildi.
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe 18:18
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