Cezaevinden izinli çıkan İ.O. geçtiğimiz hafta Kayseri'de dehşet saçtı. Önce aracı ile park halindeki 17 arabaya zarar verdi. Sonra kendisine tepki gösteren vatandaşlara palayla saldırdı. Ardından ortadan kayboldu. İ.O., 5 gün sonra yakalandı. Tanınmamak için saç ve bıyığını kestiği anlaşıldı. Palayla dehşet saçan İ.O., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Saldırganın babasının sözleri ise şoke etti. Oğlunun masum olduğunu söyleyen baba Ercan O., "Bu olayda asıl suçlu, oğlumu panikletenlerdir. Polise haber vermeleri yeterliydi" dedi. Babanın bu sözleri yüzsüzlüğün bu kadarı olmaz dedirtti!