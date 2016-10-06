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'ya hava operasyonu

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçaklarınca, kırsalı ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen harekatta, terör örgütüne ait 18 hedef vuruldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

PKKya hava operasyonu

Türk Silahlı Kuvvetlerince, terör örgütü 'ya yönelik kırsalı ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında toplam 18 hedef vuruldu, 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Askeri kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile dün 16.13-18.42 saatlerinde, Hakkari'nin a kırsalına hava harekatı gerçekleştirdi.

Bölgede tespit edilen 11 hedefin (barınma alanı, mevzi, mağara, havan mevzi) ateş altına alınarak imha edildiği harekatta, ilk tespitlere göre 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine 17.44-20.10 saatlerinde düzenlenen hava harekatında ise bölücü terör örgütüne ait 7 hedef (barınak ve mağara) ateş altına alınarak imha edildi.

Görevini başarıyla icra eden uçaklar, üslerine döndü.
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe 09:41
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