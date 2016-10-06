Terör eylemi için İzmir'e gelen terörist Mehmet Demir'i bağlarını çözmek için İzmir Emniyeti İstihbarat ve Terörle Mücadele şubesi ekipleri takip başlattı. Saldırılarda kullanılacak patlayıcının ormanlık alana gömülmesi sırasında yapılan operasyonla, ilk olarak teröriste yardım ve yataklık eden Ömer Dündar yakalandı. Bu sırada kaçan bomba Mehmet Demir, Bayraklı İlçesi'nde ağabeyinin evinde, yine yardım ve yataklık eden Ahmet Dündar da operasyonla yakalandı. Başka şüphelilerle birlikte toplam 11 kişi gözaltına alandı. Operasyonda, 440 gramı plastik patlayıcı olmak üzere yaklaşık 3 kilo patlayıcının yanı sıra, kalaşnikof tüfek, bu silaha ait 3 şarjör, 61 mermi ile Glock marka bir tabanca, 18 mermi ele geçirildi. Gözaltındaki 11 kişinin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
EKONOMİK ÖNEMDEKİ TESİSLERE SALDIRICAKMIŞ
Polisteki ifadesinde ilk olarak susma hakkını kullanacağını ve konuşmayacağını söyleyenPKK'lı Mehmet Demir, bir gün sonra ikinci kez sorguya alındığında itirafta bulundu. Terör örgütüne dair bildiklerini anlatan Mehmet Demir, bomba eğitimi aldığını, saldırı için Kuzey Irak'tan bir hafta önce kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptığını, ardından otobüsle İzmir'e geldiğini, kentte bulunan, ekonomik önemdeki tesisler ile özellikle Ak Parti binaları ve polis tesislerine yönelik keşif yaptığını anlattı.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde eğitim gördüğünü, 2014 yılında örgüte katıldığını ifade eden Mehmet Demir'in, "Polisin beni gözaltına alıp tutuklatacağı sözleriyle korkutulduktan sonra kaçtım. Sonra da örgüt üyelerinin yönlendirmesiyle dağ kadrosuna katıldım. Çeşitli kamplarda silah ve bomba eğitimi aldım" dedi.
SUÇ KAYDI OLMAYANLARI KULLANIYORLAR
Polisten kaçmasına rağmen gerçek kimliğinin bilinmediğini düşündüğü için rahat bir şekilde ağabeyinin evine gittiğini söyleyen Mehmet Demir, örgütün yeni saldırı planını da polise anlattı.
Poliste suç kaydı olmayan kişilerin terör örgütünce saldırılar için seçildiği bilgisini veren Mehmet Demir ifadesinde, "Örgütün seçtiği kişiler polis takibinde olmadığı için rahat hareket edebiliyor. Sahte kimlik kullandırmıyorlar. Örgüt bunun için suça karışmamış başta üniversite öğrencileri olmak üzere eğitimli gençleri kullanıyor. Bir de saldırı için gönderilen kentte, akrabalarının olmasına dikkat ediliyor. Beni de burada akrabalarım olduğu için İzmir'e gönderdiler" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.