PKK'lı hainleri inlerinde vurduk

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "6 Ekim 2016 tarihinde 19.37-20.40 saatleri arasında, Avaşin, Basyan ve Kandil bölgelerine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş, bölgede tespit edilen ve bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 4 barınak, 1 mağara ve 1 malzeme deposu imha edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetli bir şekilde üslerine döndükleri belirtildi.