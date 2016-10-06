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PKK'lı hainleri inlerinde vurduk

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin, Basyan ve Kandil bölgelerine düzenlenen nda bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 4 barınak, 1 mağara ve 1 malzeme deposu imha edildi.

PKKlı hainleri inlerinde vurduk

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "6 Ekim 2016 tarihinde 19.37-20.40 saatleri arasında, Avaşin, Basyan ve Kandil bölgelerine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenmiş, bölgede tespit edilen ve bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 4 barınak, 1 mağara ve 1 malzeme deposu imha edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetli bir şekilde üslerine döndükleri belirtildi.
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe 00:25
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