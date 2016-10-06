OHAL’de millet

Anayasa Mahkemesi'nin iki yeni üyesi Recai Akyel ve Yusuf Şevki Hakyemez'in yemin töreni, devletin zirvesini ve muhalefeti bir araya getirdi. 15 Temmuz darbe girişimine karşı Yenikapı'da buluşan liderler, birkez daha yemin töreninde yan yana gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım,Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar,CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHPlideri Devlet Bahçeli'nin katıldığı törendeçok sayıda bakan da yerini aldı. Bülent Arınç ve Cemil Çiçek de eski Meclis Başkanı sıfatıyla törene katılan isimler oldu.
'YENİ ANAYASA VİCDAN BORCUMUZ'
Darbe girişiminden sonra AYM'de düzenlenen ilk tören olması nedeniyle Başkan ZühtüArslan'ın mesajları da 15 Temmuz ve sonrasına yönelik oldu. Arslan'ın konuşmasındaki birçok satır OHAL uygulamasına destek olarak yorumlandı. Arslan özetle şu mesajları verdi: "Demokratik anayasaların tamamında olağanüstü yönetim usulleri öngörülmüştür. Devletin varlığına yönelik tehditler zaruret hali oluşturur. Olağanüstü hal, hukuksuzluk hali değildir. Milletin varlığı için gerekli. Darbeciler zilleti, millet izzeti yaşattı. Yeni anayasa 15 Temmuz şehitlerine vicdan borcumuz. Hür dünya kuzuların sessizliğini oynadı."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğılu ve MH P lideri Bahçeli, yemin tereninde yan yana oturdu. Bu fotoğraf o güne damga vurdu.
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