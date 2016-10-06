Musul oyunu

Musul'un DAEŞ'ten temizlenmesi amacıyla yapılacak operasyon öncesinde ilk adımı Irak Meclisi attı. ABD ve İran askerinin üsleriyle varolduğu Irak'ta Türk askerini dışlama operasyonu başlatıldı. Irak Temsilciler Meclisi, DAEŞ'e karşı yerel güçleri eğiten Başika'daki Türk askerinin çekilmesini istedi.
İRAN'A SESSİZ KALIYORLAR
TSK, Başika'ya bölgedeki hakim güçlerin daveti üzerine intikal ederken, İran'ın Irak genelinde kurduğu 7 askeri istihbarat ofisi hiç bir yasal dayanağı ve daveti olmadan çalışmalarını sürdürüyor. Bağdat yönetimi bu durumu sadece izlemekle yetiniyor.
Şİİ İMAM DEVREYE SOKULDU
Türkiye'yi masanın dışında bırakmaya yönelik hamleler birbirini takip ediyor. ABD'nin 2003 sonrası Şii din adamı Sistani'ye karşı denge kurmak için bölgeye getirttiği ve koruma altına aldığı Şii dini merci Kasım el Tai de devreye sokuldu. el Tai'ye, Başika'daki askerimiz için "muharip Türk güçleriyle savaşma" konusunda "söz konusu güçlerle savaşmanın şer'i, ahlaki ve toplumsal olarak vacip olduğu" sözde fetvası verdirildi.
ABD BAŞİKA'DA ÜS KURMAK İSTİYOR
Açıklama yapan Kürt kaynaklar, ABD'nin Başika'da üs kurmak için girişimlerde bulunduğunu ve fiziki çalışmalar için sahaya indiğini ifade etti. Geçtiğimiz hafta 22 kişilik ABD'li askeri danışmanın önce Musul barajı bölgesine gittiği ardından Başika'da üs kurmak için yer belirlediği öğrenildi.
ABD'Lİ KOMUTANDAN SKANDAL SÖZLER
Irak'ta Türkiye'yi dışlama kampanyasında ABD de rolünü oynuyor. DAEŞ karşıtı uluslararası koalisyonun ABD'li sözcüsü Albay John Dorrian, "Irak topraklarında bulunan Türk ordusu, Irak hükümeti tarafından verilen resmi izinle gelmemiştir ve illegaldir" iddiasıyla, Ankara'yı Musul operasyonunun dışında tutma mesajını açıkça verdi. Dorrian, Türk askerlerinin, Irak hükümetine DAEŞ ile mücadelesinde yardımcı olan ve destek veren uluslararası koalisyon güçlerinin içerisinde olmadığını söyledi.
SÖZDE DOST ATEŞİ
ABD uçakları, Musul operasyonu için hazırlıklarını sürdüren ve tamamı Sünni ve Musullu olan Haşdu'l Aşair'e bağlı güçleri vurdu. 20 kişinin öldüğü olayla ilgili açıklamada, koalisyon uçaklarının Sünni güçleri yanlışlıkla vurduğu iddia edildi.
Şİİ MİLİSLERİ DE DEVREYE SOKTULAR
Musul harekatına katılmayacağı açıklanan Şii milisler de Türkiye'yi hedef aldı. Şii milis grubu Haşdi Şabi, Türkiye'yi Irak'ta "işgalci" olarak tanımladı ve çekilmemeleri durumunda DAEŞ'le savaştıkları gibi Türk Ordusu'yla da savaşacakları tehdidinde bulundu. Haşdi Şabi Güvenlik Sözcüsü Yusuf El Kilabi, "Irak'ın kuzeyinde bulunan güçler işgalcidir ve Irak Hükümeti tarafından davet edilmemiştir. Bu şekilde kalmaları durumunda onlara işgalci güç muamelesi yapar, IŞİD'le savaştığımız gibi onlara karşı da savaşırız. Aynı şekilde Türk Ordu güçlerine karşı da geliriz" ifadelerini kullandı.
IRAKLI ELÇİ ÇAĞRILIP UYARILDI
Irak'ın Ankara Büyükelçisi Hişam Ali Ekber İbrahim el-Alevi, önceki gün Irak Meclisi'nde Türkiye aleyhine alınan karar nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Büyükelçi el-Alevi, Irak Meclisinin aldığı ve Türkiye'ye
ağır suçlamalarda bulunan karar nedeniyle sabah 09.00 sularında bakanlığa çağrıldı. el-Alevi'ye Ankara'nın tepkisi iletildi.
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orası türkiyenin sorumluluğu içinde asıl abd iran siz defolup gidin
ırağın başkenti abd ırak artık abd nin taşeronudur, petrol nasıl olsa akıyor abd ye, abd nin bir gün sonu kötü olacak.
türkiye iran'la ilişkilerde çok dikkatli olsun bugün türkiye'de kurdurulmak istenen fetö rejimi neyse iran rejimi'de odur o rejimi oraya kurdurtanlar cia ve fransadır tıpkı fetö taktiği kullanılarak iran'ı teslim almışlardır her ne kadar abd.ile iran kanlı bıçaklı görünmesine rağmen gerçekte iran rejimini yönetenlerin abd.ile arası iyidir türkiye mezhep çatışmalarında çok dikkatli olsun kesinlikle ıraktaki bütün mezheplere aynı mesafede davransın işi sunni şii olayına dökmesin bunu yaparsa abd.nin istediğini yapmış olur.
Irakli siyasetciler derin uykuda...oyunun farkinda bile deyiller....Araplarin Osmanliya karsi kiskirtmasinin arkasinda o Zaman kimler varsa...Bagdata sindi gaz verende ayni ülkeler..
BOP’un geleceği için, büyük İsrail devletinin kurulabilmesi ve güvenliği için, öncelikle Ortadoğu’nun, dolayısıyla Dünya’nın kontrolü için Erbil’e çok büyük bir askeri üs kurmak istiyorlar. DAEŞ, PYD, PKK, PJAK gibi örgütleri kullanarak Basra, Kızıldeniz, Akdeniz, Karadeniz (PKK’nın Karadeniz yapılanması) ve Hazar Denizine (PJAK beklemede) Erbil’den koridorlar açmak istiyorlar. Böylece bu denizlere de açılarak İncirlik ve Yumurtalık benzeri üsler kurarak bu denizleri ve havzasını kontrol etmek istiyorlar. Bu örgütler ya da “PYD koridoru” pazılın birer parçası ve tek başlarına bir şey ifade etmezler, anlaşılmazlar. Ancak pazılın parçalarını birleştirirsek bu tabloyu ve “PYD koridorunun” tablodaki önemini şimdiden görürüz.
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