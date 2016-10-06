Müezzini darp eden kadın serbest bırakıldı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, müezzin Mehmet Kuzgun'un ikisi kadın üç kişi tarafından darp edilmesine ilişkin yeni görüntü, bilgi ve belgelerde yaptığı inceleme sonucu dün yeniden yakalama kararı alınan 3 zanlıdan biri olan P.D'nin işlemleri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.
Kadın zanlı, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Diğer 2 zanlı A.C. ve İ.C'nin ise arandığı bildirildi.
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O görüntüleri bütün dünya seyretti. Makul şüphe bile göz altına veya tutuklamaya yeterken bu somut delile rağmen bu kadın nasıl oluyor da serbest bırakılıyor. Elindeki taş kendisine vurulsaydı ne yaparlardı ben düşünemiyorum. Bu kadın 3 suç işlemiştir. 1-Darbeye destek vermiştir. 2-Şahısı darp etmiştir. 3-İslam dinine hakaret ederek, mala da zarar vermiştir. Bu durumda Kamunun vicdanı rahatsızdır.
bunları serbest bırakan hakim fetocudur kesin
Once birakani iceri alin, sonra tekrar yakalama karari cikarin.:-)
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