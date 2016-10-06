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i darp eden kadın serbest bırakıldı

'de, 15 Temmuz gecesi sela okuyan ini darp ettikleri için gözaltına alınıp serbest bırakılan ancak daha sonra yeniden haklarında yakalama kararı çıkarılan 3 kişiden biri olan kadın zanlı yine serbest bırakıldı.

Müezzini darp eden kadın serbest bırakıldı
Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisinde inin darbedilmesiyle ilgili yeniden gözaltına alınan kadın zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, müezzin Mehmet Kuzgun'un ikisi kadın üç kişi tarafından darp edilmesine ilişkin yeni görüntü, bilgi ve belgelerde yaptığı inceleme sonucu dün yeniden yakalama kararı alınan 3 zanlıdan biri olan P.D'nin işlemleri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Kadın zanlı, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DİĞER İKİ ZANLI ARANIYOR
Diğer 2 zanlı A.C. ve İ.C'nin ise arandığı bildirildi.
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe 12:22
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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Mem Mem

O görüntüleri bütün dünya seyretti. Makul şüphe bile göz altına veya tutuklamaya yeterken bu somut delile rağmen bu kadın nasıl oluyor da serbest bırakılıyor. Elindeki taş kendisine vurulsaydı ne yaparlardı ben düşünemiyorum. Bu kadın 3 suç işlemiştir. 1-Darbeye destek vermiştir. 2-Şahısı darp etmiştir. 3-İslam dinine hakaret ederek, mala da zarar vermiştir. Bu durumda Kamunun vicdanı rahatsızdır.

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evet0
hayır0
cevapla 06.10.2016 13:21
vatan66 vatan66

bunları serbest bırakan hakim fetocudur kesin

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evet0
hayır0
cevapla 06.10.2016 13:09
arb arb

Once birakani iceri alin, sonra tekrar yakalama karari cikarin.:-)

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evet0
hayır0
cevapla 06.10.2016 12:46
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