Müezzini darp eden kadın serbest bırakıldı

İzmir Narlıdere Kutlu Yalvaç Camisinde müezzin inin darbedilmesiyle ilgili yeniden gözaltına alınan kadın zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, müezzin Mehmet Kuzgun'un ikisi kadın üç kişi tarafından darp edilmesine ilişkin yeni görüntü, bilgi ve belgelerde yaptığı inceleme sonucu dün yeniden yakalama kararı alınan 3 zanlıdan biri olan P.D'nin işlemleri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.



Kadın zanlı, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 2 zanlı A.C. ve İ.C'nin ise arandığı bildirildi.