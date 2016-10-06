"Milletimizin iradesine hayranlığımızı her 15 Temmuz’da ifade edeceğiz"

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Ordu Kültür Merkezi'nde, Altınordu ve havzasında bulunan okulların okul aile birliği başkanları ile eğitim-öğretime dair düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Türkiye'nin 15 Temmuz'da büyük bir ihanetle karşı karşıya kaldığını dile getiren Kurtulmuş, ayrıca Türkiye'nin 66 yıllık siyasi hayatında 5 darbe, 6-7 de darbe teşebbüsü olduğunu, bunların hiçbirisinin 15 Temmuz akşamındaki kadar haince, kalleşçe olmadığını söyledi.

15 Temmuz akşamı gösterilen cesaret ne kadar önemliyse 7 Ağustos'taki Yenikapı Mitinginin de en az o kadar önemli olduğunu belirten Kurtulmuş, "Bütün siyasi partilerin liderleri aynı meydana geldi, genelkurmay başkanımız ve cumhurbaşkanımız aynı meydana geldi. Hep beraber milletin geleceğine sahip çıkılan irade, cümle aleme gösterilmiş oldu." ifadesini kullandı.

"15 TEMMUZ'DA ŞEHİTLERİMİZİ HEP ANACAĞIZ"

15 Temmuz'un resmi tatil ilan edildiğini, bu günün Milli Birlik ve Demokrasi Günü olarak kutlanacağını bildiren Kurtulmuş, Türkiye'nin gelecek nesillerine bu vesileyle 15 Temmuz'un anlatılacağını kaydetti.

Kurtulmuş, "15 Temmuz'u unutmayacak, unutturmayacağız. Oradaki bilince sahip çıkacağız ve inşallah bu memleketin geleceğiyle ilgili, Yenikapı'da insanlığa açılan o yeni kapı ile kararlılığımızı da sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

15 Temmuz'la ilgili çeşitli materyallerin, okulların açılmasıyla öğrencilere verildiğini anımsatan Kurtulmuş, "Bundan sonra 15 Temmuz, eğitim programı içerisinde hep yer alacak. 15 Temmuz'u, 23 Nisan gibi, 29 Ekim gibi önemli bir tarih olarak göreceğiz. 15 Temmuz'da şehitlerimizi hep anacağız. Milletimizin iradesine bir kere daha hayranlığımızı her 15 Temmuz'da ifade edeceğiz." açıklamasında bulundu.