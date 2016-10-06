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Mikser faciası: 1 ölü 7 yaralı

İstanbul Maslak’ta yağışlı havada kontrolden çıkan beton mikseri 6 aracı ezdi. 1 kişi öldü, 7 kişi ise yaralandı. Kazada büyük hasar gören Bentley marka aracın Turcas Petrol Yönetim Kurulu Başkanı ’a ait olduğu ortaya çıktı

Mikser faciası: 1 ölü 7 yaralı
Korkunç kaza dün İstanbul Maslak'ta yaşandı. Beşiktaş'tan Sarıyer istikametine giden Hasan Mutlu'nun kullandığı beton mikseri yağışlı havada kontrolden çıkarak karşı refüje çıktı. MOBESE direğini deviren ve bir ağacı da kökünden söken beton mikseri 6 araca çarptıktan sonra yan yattı. Ortalık savaş alanına döndü. Hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Ekipler, aracında sıkışan Adnan Yörükoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Hasan Mutlu, Aytekin Öcal, Muhammet Akın, Canan Köksal, Yasin Biçer, Mert Uçan ve ismi belirlenemeyen bir kişi ise yaralandı. Yörükoğlu'nun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kaza nedeniyle yol yaklaşık 3 saat trafiğe kapandı. Dolmuş şoförü Mert Uçar, "Beton mikseri son sürat bana doğru geliyordu. Yanımda siyah lüks bir araç vardı. Hemen direksiyonu gelişinin tersine kırdım ve mikser benim sol tarafıma çarptıktan sonra Bentley aracı altına alarak sürüklemeye ve arkadan gelen araçları ezmeye başladı. Çok büyük tehlike atlattık." dedi. Öte yandan, beton mikserinin ezdiği araçlar arasında bulunan lüks Bentley marka aracın, Turcas Petrol Yönetim Kurulu Başkanı ünlü işadamı 'a ait olduğu ortaya çıktı.

Mustafa KAYA
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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