Mason imamı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ), yönelik operasyonlarda önemli bilgilere ulaşıldı. FETÖ'nün masonik bir örgütlenme olduğu iddiaları ağırlık kazandı. Hatta teröristbaşı Gülen, her fırsatta masonik işaretlerle kameraların karşısına çıktı. Yanından ayırmadığı 10 köşeli yıldız motifiyle, masonlara "Emrinizdeyim" mesajı yolladı. FETÖ'nün mason localarındaki örgütlenmesi de ortaya çıkmaya başladı. 15 Temmuz darbegirişiminin ardından gözaltınaalınan emekli Büyükelçi Aydın Sefa Akay, FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı. Akay'ın FETÖ üyelerinin haberleşme sistemi olan ByLock programının "kırmızı listesinde" bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca Akay'ın FETÖ'nün Mason localarından sorumlu imamlarından biri olduğu ve görev yaptığı yerlerde Mason teşkilatına sızmak amacıyla çalışmalar yürüttüğü anlaşıldı.
YABANCI BAKAN İSTEMİŞ
Akay ifadesinde 2012'de Burkina Faso Büyükelçisi olduğunu, 2014'te kendi isteğiyle merkeze döndüğünü ve 2015'te yaş haddinden emekliliğe ayrıldığını anlattı. Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği üyesi olduğunu belirten Akay, ByLock programını Aralık 2015'te Burkina Faso eski Dışişleri Bakanı'nın isteği üzerine Google Store'dan yüklediğini, program üzerinden 3-4 ay boyunca farklı kişilerle masonik konularda yazıştıklarını vurguladı. Akay, "Bu programı kullanmamın sebebi ben ve diğer ismini verdiğim iki arkadaş arasındaki masonik konuşmalardan oluşmaktadır. Bunlar dışında kimseyle konuşmadım" dedi.
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