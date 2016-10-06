‘Mahrem imamlar’ operasyonunda ikinci dalga

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen operasyonlar sürüyor. Darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında örgütün "mahrem imamları" olarak adlandırılan güvenlik, istihbarat ve bürokrasisinden sorumlu örgüt üyelerine yönelik, Ankara merkezli 31 ilde operasyon yapıldı.
13'Ü ÖNCEDEN TUTUKLANMIŞ
Ankara Sincan Batı Savcılığı'nın talimatıyla dün sabah Ankara merkezli 31 ilde operasyon başlatıldı. 15 Temmuz gecesi F-16'ların havalandığı, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın rehin alındığı FETÖ'nün ihanet üssü Mürted Hava Üssü'nde görevli pilot, subaylar ile FETÖ'nün 'mahrem imamlarının' tespitine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyonun düğmesine bastı. 15 Temmuz sonrası tutuklanan örgüt üyelerinin ve itirafçıların ifadeleri çerçevesinde 101 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. 13 örgüt üyesinin daha önce tutuklandığı belirlendi. Aralarında 'semt imamı', 'bölge imamı' ve 'mahrem imamlarının' bulunduğu 55 kişi gözaltına alındı.
HÜCRE TİPİ
'Mahrem imamlar'ın, MİT personeli, asker ve polislerin, örgüt çıkarları doğrultusunda hareket etmelerini sağladığı iddia edildi. Hücre tipi örgütlendiği, kod isim kullandıkları ve ByLock kullandıkları kaydedilen "mahrem imamlar" yapılanmasına yönelik bir ay önce de operasyon düzenlenmişti. Aralarında öğretmen, hâkim, savcı, mühendis, Sayıştay denetçisi, komiser ve MİT personelinin bulunduğu 60 kişi tutuklanmıştı.
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