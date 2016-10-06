FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce gözaltına alınan örgüt üyesi bazı sivil şahısların verdiği ifadeler doğrultusunda yeni bir gelişme yaşanmıştı.

Bu ifadeler ışığında harekete geçen savcılık, 15 Temmuz'daki darbe girişiminde görev almayıp, daha sonra yapılabilecek eylemler için kendilerini gizledikleri iddia edilen 11'i kurmay olmak üzere 28 albay, 5 astsubay ile biri merkeze çekilen vali yardımcısı olmak üzere 6 ''sivil imam'' dan oluşan 39 şüphelinin gözaltına alınmasına karar vermişti.

Bu kapsamda gözaltına alınan şüpheliler, dün sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına getirildi. İfadeleri savcılıkça alınan şüpheliler, silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" ve ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Şüphelilerin, öğrenim dönemlerinden bu yana örgütün emriyle hareket ettikleri, 15 Temmuz darbe girişiminde örgütün askeriyedeki yapılanmasının tamamen deşifre olmaması adına ortaya çıkmadıkları ileri sürüldü. Örgütün önemli bir imamının teşhisi sonucu kimliklerine ulaşılan şüphelilerin sorguları sabah saatlerine kadar sürdü. Hakimlik sorguları tamamlanan 39 şüpheliden 20'si tutuklanırken 19'u hakkında adli kontrol ile serbest bırakma kararı verildi. Şüphelilerden 4'ünün terör örgütü yönetmek diğer şüphelilerin ise terör örgütü üyesi olmak suçundan tutuklandıkları öğrenildi. Tutuklanan isimler arasında Vali Yardımcısı Ş.E. de bulunuyor.

Nazif KARAMAN