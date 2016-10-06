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Kaldığı pansiyonda öldürülen Faslı Asma Bouchane’nin si kayboldu. Babası Mulay Muhammed Bouchane, “Kızımı versinler, ülkemde toprağa vereyim” dedi

Kayıp cenaze!
Kan donduran olay geçtiğimiz pazar günü İstanbul Beyoğlu'nda bulunan 6 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Mahalle sakinleri, 39 numaralı binadan kötü kokular gelmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Korkunç cinayet ortaya çıktı. Suriyeli zanlı ise kaçarken yakalandı. Cinayete kurban giden Fas uyruklu Asma Bouchane'nin (35) cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Acı haberi alıp Türkiye'ye gelen baba Mulay Muhammed Bouchane, kızının cenazesini bulamadığını söyledi. Baba kızının sini ülkesine götürmek için Fas Konsolosluğu'na müracaatta bulunmasına rağmen kendisine bir bilgi verilmediği üç defa kapıdan kovulduğu kaydedildi. Kızının cenazesine ulaşamayan sağlık durumu da iyi olmayan acılı baba Fas Yardımlaşma Derneği tarafından yardımcı olunması gerekirken parasız pulsuz pansiyon odalarında kızının cenazesini alabilmek için çaresiz bekliyor. Fas'lı acılı baba yetkililerin kendisine yardımcı olmasını ve 10 gündür alamadığı kızının cenazesini ülkesine götürebilmesi için yardımcı olmasını istedi.

Mustafa KAYA
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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