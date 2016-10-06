Kayıp cenaze!

Kan donduran olay geçtiğimiz pazar günü İstanbul Beyoğlu'nda bulunan 6 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Mahalle sakinleri, 39 numaralı binadan kötü kokular gelmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Korkunç cinayet ortaya çıktı. Suriyeli zanlı ise kaçarken yakalandı. Cinayete kurban giden Fas uyruklu Asma Bouchane'nin (35) cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Acıhaberi alıp Türkiye'ye gelenbaba Mulay MuhammedBouchane, kızının cenazesinibulamadığını söyledi. Baba kızının cenazesini ülkesine götürmek için Fas Konsolosluğu'na müracaatta bulunmasına rağmen kendisine bir bilgi verilmediği üç defa kapıdan kovulduğu kaydedildi. Kızının cenazesine ulaşamayan sağlık durumu da iyi olmayan acılı baba Fas Yardımlaşma Derneği tarafından yardımcı olunması gerekirken parasız pulsuz pansiyon odalarında kızının cenazesini alabilmek için çaresiz bekliyor. Fas'lı acılıbaba yetkililerin kendisineyardımcı olmasını ve 10gündür alamadığı kızınıncenazesini ülkesinegötürebilmesi için yardımcıolmasını istedi.
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