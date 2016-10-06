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dan alıp örgüte yatırmışlar

Kamudan kredi alıp örgüte yatırmışlar
Fetullahçı Terör Örgütü'nün () mali ayağını çökertmeye yönelik incelemelerde ilginç detaylar ortaya çıktı. bankalarında yapılan incelemelerde memurlar başta olmak üzere çok sayıda kişinin çekerek Bank Asya'ya para yatırdığı belirlendi. Edinilen bilgilere göre kamu bankalarından kredi çeken memurlar ile 17-25 Aralık 2013'ten sonra Bank Asya'da hesap açtıranlar karşılaştırıldı. Ayrıca FETÖ'nün üst düzey isimlerine kullandırılan krediler de mercek altına alındı.

FİNANS AYAĞI ÇÖKERTİLİYOR
Yapılan incelemelerde 17-25 Aralık döneminde çekilen tüketici kredilerinin ihtiyaçlarda kullanılmak yerine örgütün finans kuruluşuna yatırıldığı ortaya çıktı. Yine hülle yöntemiyle arabasını satmış gibi göstererek kamu bankalarından kredi kullanan bazı isimlerin de taşıt kredisini örgütün elebaşı Fethullah Gülen'in talimatı üzerine Bank Asya'ya yatırdığı ifade edildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) konuyla ilgili incelemeleri ise devam ediyor. Kamu bankalarının yanı sıra özel finans kuruluşlarından para çekip Bank Asya'da hesap açtıran memurlara yönelik araştırımalar da derinleştirildi.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında kamudan 50 binin üzerinde memur ihraç edilirken, bu isimlerin kamu bankalarından kullandığı kredilere ilişkin de risk doğdu. Özellikle memur oldukları için kamu bankalarını tercih edenlerin kredilerini ödememesi halinde kefillerine gidilecek.

İŞLEM SORGUSU SÜRÜYOR
Fethullahçı Terör Örgütü'nün üst düzey isimlerine kullandırılan krediler mercek altına alındı. Özellikle kamu bankaları tarafından yurtdışına kaçan ya da tutuklu bulunanlara kullandırılan kredilerle ilgili inceleme yapılıyor. İncelemede gerekli teminatların alınıp alınmadığı, kefillerinde bir sorun olup olmadığı ve faiz oranlarına ilişkin detaylı bir çalışmanın yürütüldüğü ifade ediliyor. BDDK ve TMSF kaynakları benzer bir uygulamanın Bank Asya'dan kullandırılan krediler için de geçerli olduğu belirtiliyor.

SABAH



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  • 06 Ekim 2016, Perşembe 00:29
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