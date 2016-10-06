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İstanbul'da terör saldırısı!

İstanbul Yenibosna'da polis karakolu yakınında şiddetli bir patlamanın olduğu bildirildi. Konuya ilişkin bilgi veren İstanbul Valisi Vasip Şahin bomba yüklü motosikletin patlatıldığını ve 1'i ağır 5 vatandaşın yaralandığını açıkladı.

İstanbulda terör saldırısı!

Bahçelievler ilçesindeki polis merkezinin yakınında patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Yenibosna 75. Yıl Polis Merkezi yakınında saat 15.50 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı patlama oldu. Patlamanın şiddetiyle çevredeki araçlar ve binalar zarar gördü.

Olayın ardından çok sayıda ambulans ve polis ekibi bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri, patlamanın meydana geldiği alanda çevre güvenliğini alırken, yaralanan bazı vatandaşlar da ambulanslarla hastaneye götürüldü.

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  • 06 Ekim 2016, Perşembe 16:02
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