İstanbul'da terör saldırısı!

Bahçelievler ilçesindeki polis merkezinin yakınında patlama meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Yenibosna 75. Yıl Polis Merkezi yakınında saat 15.50 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı patlama oldu. Patlamanın şiddetiyle çevredeki araçlar ve binalar zarar gördü.

Olayın ardından çok sayıda ambulans ve polis ekibi bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri, patlamanın meydana geldiği alanda çevre güvenliğini alırken, yaralanan bazı vatandaşlar da ambulanslarla hastaneye götürüldü.

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