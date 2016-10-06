Ataşehir, Kartal, Kadıköy, Üsküdar ve Tuzla'nın bazı mahallelerine 8 Ekim Cumartesi günü elektrik verilemeyecek.
İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'de İçerenköy Mahallesi Sivas Sokak, Kayışdağı Mahallesi Nusret, Nihat, Dudullu, Güler, Hilal, Neriman, Pembe Gül, Akyazı, Atilla, Recai, Raci, Mansur, Kırmızı Gül, Gülçin, Dilaver, Recai, Akdeniz sokakları, Mevlana Mahallesi Safa, Kıymet, Malazgirt, Mine, Nilay, Sakarya, Kıbrıs, Akdeniz, Elmas, Şehit Emre Anşin, Serhat, Gazi Atatürk, Evrenbey, Alper, Anadolum,
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