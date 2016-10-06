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'da bazı ilçelerinde

Anadolu yakasındaki bazı ilçelerde 8 Ekim Cumartesi günü uygulanacak.

İstanbulda bazı ilçelerinde elektrik kesintisi

Ataşehir, Kartal, Kadıköy, Üsküdar ve Tuzla'nın bazı mahallelerine 8 Ekim Cumartesi günü elektrik verilemeyecek.

Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'de İçerenköy Mahallesi Sivas Sokak, Kayışdağı Mahallesi Nusret, Nihat, Dudullu, Güler, Hilal, Neriman, Pembe Gül, Akyazı, Atilla, Recai, Raci, Mansur, Kırmızı Gül, Gülçin, Dilaver, Recai, Akdeniz sokakları, Mevlana Mahallesi Safa, Kıymet, Malazgirt, Mine, Nilay, Sakarya, Kıbrıs, Akdeniz, Elmas, Şehit Emre Anşin, Serhat, Gazi Atatürk, Evrenbey, Alper, Anadolum,
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe 19:08
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