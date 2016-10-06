Irak Türkiye'ye karşı harekete geçti!

Irak Meclisi önceki gün aldığı kararda Başika'daki Türk askerini "işgalci güçler" olarak tanımlamıştı. Söz konusu karar, "Türk güçlerinin ülkeden çıkarılması için Irak hükümetinin BM Güvenlik Konseyi'ne acilen başvurması, hükümetin ayrıca ülkenin egemenliğinin korunması için siyasi ve diplomatik yollara başvurması" talebini içeriyordu.

Türkiye'nin Irak'taki Başika Üssü'nde Sünni Haşd el Vatani güçlerini ve Peşmerge'yi eğiten bir gücü bulunuyor. Üste 500 civarında asker olduğu tahmin edilirken, Kuzey Irak'ın değişik yerlerinde de Türk özel kuvvet, komando ve zırhlı mekanize taburu bulunuyor. Kuzey Irak dâhil Irak genelinde Türk asker sayısının 2 bin kadar olduğu tahmin ediliyor. Türkiye Irak'taki askeri gücünün Bağdat yönetiminin bilgisi dahilinde konuşlandırıldığını belirtirken, Bağdat Türkiye'yi izin almadan asker sayısını artırmakla suçluyor.



