  1. İbadi Türkiye'yi şikayet ediyor!
  2. Başbakandan net açıklama: Başika'dayız!

Irak Türkiye'ye karşı harekete geçti!

Irak devlet televizyonunda bugün yayımlanan açıklamada, Irak Dışişleri Bakanlığı Türk askerlerinin varlığını "ihlal" olarak niteledi ve BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağırdı.

Irak Türkiyeye karşı harekete geçti!

Irak Meclisi önceki gün aldığı kararda Başika'daki Türk askerini "işgalci güçler" olarak tanımlamıştı. Söz konusu karar, "Türk güçlerinin ülkeden çıkarılması için Irak hükümetinin BM Güvenlik Konseyi'ne acilen başvurması, hükümetin ayrıca ülkenin egemenliğinin korunması için siyasi ve diplomatik yollara başvurması" talebini içeriyordu.

Türkiye'nin Irak'taki Başika Üssü'nde Sünni Haşd el Vatani güçlerini ve Peşmerge'yi eğiten bir gücü bulunuyor. Üste 500 civarında asker olduğu tahmin edilirken, Kuzey Irak'ın değişik yerlerinde de Türk özel kuvvet, komando ve zırhlı mekanize taburu bulunuyor. Kuzey Irak dâhil Irak genelinde Türk asker sayısının 2 bin kadar olduğu tahmin ediliyor. Türkiye Irak'taki askeri gücünün Bağdat yönetiminin bilgisi dahilinde konuşlandırıldığını belirtirken, Bağdat Türkiye'yi izin almadan asker sayısını artırmakla suçluyor.
  • 06 Ekim 2016, Perşembe 13:54
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar