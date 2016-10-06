  1. Darbeci amirallerin kaçış görüntüleri

Irak Başbakanı İbadi yine saçmaladı

Terör örgütlerinin yuvası haline gelen ve farklı ülkelerin askerlerinin bulunduğu Irak'ta Başbakan Haydar el-İbadi, birilerinden emir almış olsa gerek ki kafayı Musul'daki Türk askerine taktı. İbadi, Irak'ın egemenliğinin kırmızı çizgileri olduğunu ve hiçbir komşu ülkeyle ihtilafa düşmek istemediklerini söyledi.

Irak Başbakanı İbadi yine saçmaladı

İbadi, Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında, Türk askerlerinin Musul yakınındaki Başika'da yerel güçleri eğitim amaçlı bulunmasına ilişkin, "Türklerin Irak'taki varlığının gerekçesi yoktur ve bu tehlikeli bir durumdur. Irak hükümetinin de bu yönde herhangi bir talebi olmamıştır. Irak'ın egemenliği kırmızı çizgidir. Hiçbir ülkenin müdahalesine izin vermeyiz. Hiçbir komşu ülkeyle ihtilafa düşmek istemiyoruz." dedi.

Irak'ta DAEŞ'e karşı karada savaşan hiçbir yabancı gücün bulunmadığını savunan İbadi, burada sadece askeri ve lojistik eğitimle hava desteği veren yabancı askeri unsurların bulunduğunu söyledi.

Türkiye, Bağdat yönetiminin talebi ve bilgisi dahilinde Musul'a bağlı Başika bölgesinde bulunan eğitim kampında, yerel unsurlara kentin terör örgütü DAEŞ'ten geri alınması için eğitim veriyor.
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe 20:59
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