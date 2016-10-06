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IKBY hükümetinden açıklaması

IKBY Hükümet Sözcüsü Dizayi, Türk askerlerinin konuşlandığı Musul'a yakın ve Duberdan eğitim kamplarının Irak merkezi hükümeti ve Savunma Bakanlığının bilgisi ve rızası dahilinde kurulduğunu söyledi.

IKBY hükümetinden Başika açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümeti Sözcüsü , Türk askerlerinin Musul polisi ve gönüllü güçlere eğitim verdiği ve Duberdan kamplarının Irak merkezi hükümeti ve Savunma Bakanlığının bilgisi ve rızası dahilinde kurulduğunu belirtti.

Dizayi, IKBY hükümetinin resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, "Terör örgütü DAEŞ'in saldırılarının yoğunluk kazanmasından sonra uluslararası koalisyon güçlerinin yanı sıra birçok ülke Kürdistan bölgesi ve Irak'a askeri yardım, güçlerin eğitilmesi ve donatılması konusunda destek sundu. Bu çerçevede Irak federal hükümeti ve Savunma Bakanlığının bilgisi ve rızası doğrultusunda Musul kentine yakın Başika ve Duberdan bölgelerinde Musul polisi ve gönüllü güçlerin eğitimi için iki kamp kuruldu." ifadelerini kullandı.

IKBY hükümetinin söz konusu kampların kurulması sürecine yardım edip kolaylık sağladığını belirten Dizayi, "Bu çerçevede Türk askeri uzmanlar da her iki kampta Musul polisi ve gönüllü güçlere askeri eğitim vermeye başladı." dedi.

Türk askerlerinin konuşlandığı kampların Irak Savunma Bakanı tarafından da ziyaret edildiğinin altını çizen Dizayi, "Bu gelişmelerin dışında Kürdistan Başkanlığı ve hükümeti başka bir programdan haberdar değildir." diye konuştu.

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  • 06 Ekim 2016, Perşembe 16:03
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Ahmet Ahmet

Misaki Milliden Musul seksen ikinci ilimizdir.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.10.2016 17:05
sehmuz sehmuz

turk ordusu gucludur havlauan kopekler bırsey yapamaz sonuna kadar devlet arkasındayız

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 06.10.2016 16:40
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