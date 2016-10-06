‘Hodri meydan!’

İzmir Torbalı'da yaşayan 60 yaşındaki Tahsin Yaman, sürekli olarak trafodaki kablolarını çalan hırsızdan kurtulamadı. Bunun üzerine Yaman, hırsızın kablolarını çalmaması için elektrik paneline not ve 50 TL bıraktı. Bir süre sonra tekrar gelen hırsız kabloları yine çaldı. Tahsin Yaman'a da "Zevk için çalıyorum" notunu yazıp 50 lirayı bıraktı. Notu gören Yaman yine şaşkına döndü. Azılı hırsız bu kez de önceki gün Yaman'ın 2 tonluk trafosunu ve panelini çaldı. Hırsızın tekrar gelmesiyle adeta deliye dönen Tahsin Yaman, soyguncuya kurduğu güvenlik sistemleriyle meydan okudu: "Trafomu çaldı bende güvenlik alarmı kurdum.Kendisine meydan okuyorumburadan. Gelsin deçalsın."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.