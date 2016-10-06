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‘Hodri meydan!’

‘Hodri meydan!’
İzmir Torbalı'da yaşayan 60 yaşındaki Tahsin Yaman, sürekli olarak daki kablolarını çalan dan kurtulamadı. Bunun üzerine Yaman, hırsızın kablolarını çalmaması için elektrik paneline not ve 50 TL bıraktı. Bir süre sonra tekrar gelen hırsız kabloları yine çaldı. Tahsin Yaman'a da "Zevk için çalıyorum" notunu yazıp 50 lirayı bıraktı. Notu gören Yaman yine şaşkına döndü. Azılı hırsız bu kez de önceki gün Yaman'ın 2 tonluk trafosunu ve panelini çaldı. Hırsızın tekrar gelmesiyle adeta deliye dönen Tahsin Yaman, soyguncuya kurduğu güvenlik sistemleriyle meydan okudu: "Trafomu çaldı ben de güvenlik alarmı kurdum. Kendisine meydan okuyorum buradan. Gelsin de çalsın."
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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