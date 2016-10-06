Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün 11.04-11.08 saatleri arasında, Çukurca kırsalına Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile operasyon düzenledi. Operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilirken, örgüte ait bir doçka mevzisi de imha edildi.

Öte yandan, Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Bahri Uçuş Operasyonu'nda, 1. Komando Tugay Komutanlığı tarafından teslim alınan PKK mensubu teröristin yer göstermesi sonucu, Çukurca Çilekli Tepe'de bir mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.