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Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının 'nin Çukurca ilçesi kırsalında düzenlediği sonucunda, terör örgütü PKK mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda bir doçka mevzisi de imha edildi.

Hakkaride hava harekatı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün 11.04-11.08 saatleri arasında, Çukurca kırsalına Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile operasyon düzenledi. Operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirilirken, örgüte ait bir doçka mevzisi de imha edildi.

Öte yandan, Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Bahri Uçuş Operasyonu'nda, 1. Komando Tugay Komutanlığı tarafından teslim alınan PKK mensubu teröristin yer göstermesi sonucu, Çukurca Çilekli Tepe'de bir mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
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  • 06 Ekim 2016, Perşembe 18:43
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